Grande delusione. La Juventus non giocherà la finale di Europa League, mercoledì 31 maggio sarà davanti alla tv a guardare la Roma sfidare il Siviglia nell'ultimo atto di Budapest. In attesa degli sviluppi extracampo, la priorità del club è quella di chiudere bene la stagione, di conquistare il secondo posto, attualmente lontano tre punti e occupato dall'Inter. In calendario ci sono tre partite, contro Empoli (lunedì 22 maggio alle 20.45), Milan e Udinese, Allegri ha chiesto nove punti, per non avere rimpianti. Da Allegri, ma non solo, la Juve ripartirà, come raccontato dal nostro inviato a Siviglia Cristiano Corbo: