La Juventus ha le idee chiare per il mercato di gennaio, la strategia è già pronta per essere adottata.Una volta sistemato il mercato in uscita, il club bianconero avrà la forza necessaria per chiudere un grande colpo per il centrocampo: iUgochukwu è sicuramente uno dei giovani più interessanti del calcio francese. Nonostante la giovanissima età ha già collezionato 7 presenze in Ligue 1 e 2 in Conference League con il Rennes. Si tratta di un mediano che all’occorrenza può giocare anche da difensore centrale grazie a una fisicità impressionante (188 cm). Molto ordinato dal punto di vista tattico e con una buona cifra tecnica, Lesley sogna di ripercorrere le orme di Camavinga.