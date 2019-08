Unai Emery è stato chiaro: "Fino all'ultima ora proveremo a prendere un difensore". Questa è la priorità dell'Arsenal dopo l'addio di Koscielny, rientrato in Francia, dove vestirà la maglia del Bordeaux. E il nome che piace di più allo spagnolo, al pari di quello di David Luiz, è quello di Daniele Rugani, messo in vendita dalla Juventus e cercato anche dal Wolverhampton.



NUOVA OFFERTA - Come appreso da calciomercato.com, i Gunners hanno rilanciato, migliorando la loro offerta iniziale al club bianconero (che era un prestito biennale con diritto di riscatto): prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro. L'Arsenal ci prova, la Juve ascolta e riflette, Rugani aspetta. C'è tempo fino a domani alle 18 per chiudere gli affari in Inghilterra: il tempo stringe. Ed Emery vuole un difensore. Se non sarà Rugani, sarà David Luiz, che il Chelsea non vuole liberare (visto che ha il mercato in entrata bloccato): il brasiliano spinge per vestire la maglia dell'Arsenal, alla pazza ricerca di un centrale difensivo.