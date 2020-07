La, attraverso una nota ufficiale, ha pubblicato le modalità per ottenere il rimborso dei biglietti per le gare disputate a porte chiuse: "Juventus Football Club S.p.A. comunica che, in ragione della normativa per il contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti delle Autorità nazionali e sportive che prevedono la disputa delle partite del campionato di calcio di Serie A TIM 2019 /2020 a porte chiuse, in conformità alle disposizioni di legge (art. 88, D.L. 17 marzo 2020, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27 e s.m.) e, dunque, in eccezionale deroga alle pattuizioni contrattuali gli abbonamenti relativi alla stagione 2019/20 e ai settori di seguito elencati sono annullati,Tribuna Nord (1° e 2° anello)Tribuna Sud (1° e 2° anello)Tribuna Est (1° e 2° livello centrale e laterale)Tribuna Ovest (1° e 2° livello laterale)Tribuna Ovest 2°Tribuna FamilySi intendono “non fruite” le partite sospese nel periodo 8 marzo/26 maggio 2020 e che verranno disputate a porte chiuse nel periodo 22 giugno /2 agosto 2020:Juventus – InterJuventus – LecceJuventus – TorinoJuventus – AtalantaJuventus – LazioJuventus – SampdoriaJuventus – RomaIl voucher sarà caricato automaticamente su un borsellino elettronico personale a cui il titolare di abbonamento potrà accedere secondo le modalità che saranno comunicate direttamente tramite mail dedicata al singolo abbonato entro il 17 Luglio 2020.Il voucher sarà utilizzabile per l’acquisto di biglietti e abbonamenti di eventi organizzati da Juventus presso l’Allianz Stadium e Juventus Museum&Tour disponibili tramite i canali di vendita ufficiali Juventus.In caso di provvedimenti futuri che dovessero consentire la riapertura al pubblico di partite nell’ambito della stagione 2019/20 ancora in corso, i voucher emessi potranno essere utilizzati anche per l’acquisto dei biglietti che saranno eventualmente messi in vendita dalla Società.Gli abbonati Juventus Premium Club e Legends Club riceveranno comunicazioni direttamente dalla Società per mezzo dei consueti canali a loro dedicati".