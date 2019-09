E' cosa ormai nota la possibilità concreta che il Barcellona potesse strappare alla Juventus Matthijs De Ligt nel corso dell'ultima estate. Ma oggi Mundo Deportivo rivela ulteriori dettagli sul naufragio della trattativa tra il difensore olandese e il club spagnolo, dettagli che riguardano molto da vicino un personaggio particolarmente chiacchierato in questi giorni nel mondo blaugrana come Gerard Piqué. Il centrale catalano è finito pesantemente nel mirino della critica per la sua eccessiva influenza nelle scelte dirigenziali, dalla gestione Laporta fino a quella attuale di Bartomeu.



Un peso specifico tale nelle scelte strategiche del club da aver indotto il Barcellona a mollare la presa proprio per De Ligt che, secondo le interpretazioni maliziose della stampa, avrebbe potuto sottrarre il posto da titolare a Piqué. E Mundo Deportivo svela inoltre che i due sarebbero stati protagonisti di un incontro tutt'altro che amichevole durante le rispettive vacanze alle Bahamas, che avrebbe indotto l'olandese a preferire l'opzione Juventus.