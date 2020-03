Paulo Dybala, autore del gol del 2-0 contro l’Inter, firma d’autore, sta trattando il rinnovo di contratto. Vicino a Manchester United e Tottenham in estate, il 10 della Juventus, secondo Tuttosport, ha chiesto 10 milioni di euro di ingaggio per rinnovare, con i bianconeri che hanno intenzione di offrire qualcosa in meno. In scadenza nel 2022, la Vecchia Signora non vuole farsi scappare la Joya.