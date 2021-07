Durante le vacanze a Miami, Paulo Dybala è rimasto in contatto con Federico Cherubini, nuovo direttore sportivo della Juventus. Come scrive la Gazzetta dello Sport, le parti si vedranno subito dopo il raduno per capire se ci sono margini di manovra per il prolungamento, con l'agente, Jorge Antun, atteso a Torino dopo il 15 luglio.