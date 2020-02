quasi sbagliato parlare di rinnovi, sotto un certo punto di vista.nel senso che non sono né Chiellini né Buffon, per loro le valutazioni devono essere inevitabilmente diverse., in tempi anche decisamente ravvicinati: per età o per valore dell'ingaggio concesso, tanti sono i giocatori diventati quasi “”. Un rischio che si ripresenta ora che si avvicina al rinnovo Blaise