Sgomberiamo immediatamente il campo da ogni dubbio:, classe 2007, è alla Juventus per merito. Non per il cognome. 16 anni, difensore, roccioso come il padre Paolo ma anche abile con i piedi, Montero è già stato un piccolo retroscena di mercato: a lungo l'ha seguito il Borussia Dortmund, si è parlato persino di Real Madrid.Partirà con mister Scaglia, dunque con i pari età. L'obiettivo è arrivare a mister Montero, papà, in Primavera. Ci sono buone chance. Non ci sarà alcuno sconto.Il primo atto formale sarà intanto il rinnovo di contratto: avendo meno di 16 anni, è una ricorrenza annuale. Al ritorno dalle vacanze, Alfonso firmerà però un triennale e proseguirà tutto l'iter di crescita in bianconero, come concordato con gli architetti dell'operazione che dall'UD Defensor Sporting han portato l'altro Montero a Torino.