Il presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha rinviato a data da destinarsi l'udienza legata al ricorso della Juventus, accogliendo la richiesta di differimento presentata dal club bianconero lo scorso 4 marzo. Il ricorso della Juventus contro Figc, Inter e Coni è stato presentato per l’impugnazione e per la riforma del lodo definitivo pronunciato dal Collegio Arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del Coni, in cui il Tnas si era dichiarato incompetente a decidere in merito al provvedimento di revoca del titolo di Campione d’Italia alla Juventus per la Serie A 2005-2006. Lo scudetto era stato poi assegnato all'Inter. Nessuna udienza in programma per lunedì 11 marzo, dunque, come riportato da Calcio e Finanza.