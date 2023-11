Anche se l'emergenza che sta affrontando la Juve non potrà di certo essere risolta dal mercato nell'immediato: contro l'Inter tornerà dalla squalifica Adrien Rabiot, ma non ci sarà nemmeno Manuel Locatelli per rendere ancor più corta la coperta in mediana dei bianconeri. Un colpo, almeno, è quindi in programma, con Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna chiamati a far quadrare i conti tra esigenze di bilancio, richieste di Max Allegri, ciò che offre il mercatoancora in chiusura di mercato un ultimo tentativo, con il club bianconero che ha alzato leggermente la quota relativa al prestito senza però raggiungere le richieste del Sassuolo a proposito di cifra complessiva né sulle condizioni per far scattare l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo. E ora? I contatti riprendono, anzi non si sono mai interrotti.. Il Sassuolo deve abbassare le pretese e magari agevolare un'operazione in stile Locatelli. Non è qualcosa di immediato né di semplice insomma.