Un sabato speciale per la Juventus, non soltanto per la vigilia della partita contro il Milan. Riprende un campionato in casa bianconera, come raccontato dal sito ufficiale del club:



"10 novembre: oltre che essere giornata di vigilia per Prima Squadra, Primavera e Under 23, sarà un sabato di calcio per la nostra squadra Juventus For Special!



Riparte infatti il campionato “Quarta Categoria”, torneo nazionale di calcio a 7 rivolto esclusivamente ad atleti con disabilità cognitivo-relazionale e nato a gennaio 2017 grazie al protocollo d'intesa tra Centro Sportivo Italiano e FIGC e alla collaborazione di AIAC, AIA, AIC, Lega serie A, Lega serie B, Lega Pro, Lnd, Figc e Csi.



E la Juventus riparte più protagonista che mai: già Campione d’Italia (Quarta Categoria-Lombardia), i bianconeri saranno presenti con ben 4 compagini nelle altrettante categorie del torneo.



Potrete, come lo scorso anno, seguire le gesta dei ragazzi sui nostri canali.



Buon campionato, Juventus for Special!".