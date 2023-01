Un talento in fase di decollo. Ivan Fresneda, terzino destro classe '04 in forza al Real Valladolid, è al centro del mercato internazionale. Sullo spagnolo si era mossa con largo anticipo la Juve dopo averlo fatto seguire a più riprese con i propri scout. Nel recente incontro andato in scena con i rappresentanti del giocatore, la Vecchia Signora ha ribadito la necessità di rimandare l’affare alla prossima estate.



LA SITUAZIONE - La Juve, di fatto, si è tirata fuori dalla corsa perché l’obiettivo dal Real Valladolid è quello di cedere Fresneda in questa sessione di mercato mantenendo però il giocatore in squadra fino a giugno con la formula del prestito. Nelle ultime ore l’Arsenal ha alzato il pressing e sta valutando di offrire 15 milioni di euro, ovvero la cifra richiesta dal Real Valladolid. In corsa ci sono anche il Newcastle e il Borussia Dortmund con quest’ultimi che sono vicini a chiudere L’accordo con il club spagnolo.