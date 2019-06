Nel caso in cui dovesse andare in porto il trasferimento di Kostas Manolas al Napoli per la Juventus potrebbe trattarsi di una clamorosa doppia beffa di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i giallorossi hanno intenzione di guadagnare i 36 milioni di euro di clausola rescissoria per investirne una parte poi sul nuovo contratto di Nicolò Zaniolo, così da evitare che i bianconeri possano chiudere l'affare per portarlo a Torino in estate.