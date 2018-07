Mentre il Manchester City torna all'assalto per Miralem Pjanic, la Juventus ha chiarito la questione rinnovo con Fali Ramadani: secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha informato il nuovo agente del bosniaco che non ci sarà alcun prolungamento di contratto a cifre esagerate. Dagli attuali 4,5 milioni netti a stagione non si passerà insomma agli 8 milioni messi sul piatto dai top club interessati a Miralem.