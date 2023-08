Una volta definita l’uscita di Pellegrini, la Juve penserà a un nuovo esterno per rinforzare la rosa di Allegri con Carlos Augusto del Monza come primo indiziato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera gode di ottimi rapporti con il club brianzolo. La problematica, tuttavia, rimane nella valutazione effettuata da Galliani per il giocatore: almeno 15 milioni di euro, visto anche l’alta percentuale di rivendita (40%) da versare nelle casse del Corinthians.