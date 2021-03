David de Gea è sul mercato. Secondo il Mail, il 30enne portiere spagnolo non rientra più nei piani di Ole Gunnar Solskjaer, che gli vorrebbe preferire Dean Henderson. Per de Gea, che in passato è stato un obiettivo della Juventus, si profila dunque un futuro lontano dal Manchester United. Paratici tornerà a provarci per questo vecchio pallino della dirigenza bianconera?