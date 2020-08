Nel senso che quando un giocatore convince il dirigente bianconero fino a far partire una trattativa vera e propria per acquistarlo, anche se questa non dovesse andare a buon fine, poi ci può essere sempre tempo per un secondo o un terzo ritorno di fiamma.Anche perché nella caccia al centrocampista giusto, c'è un piccolo particolare da non sottovalutare:La Juve lo aveva seguito, corteggiato, trattato già tra il 2016 e il 2017, ma alla fine a spuntarla fu ilper la gioia del. Un anno e mezzo in Francia, anche con un discreto spazio dopo sei mesi di apprendistato, poi il passaggio in prestito con diritto di riscatto alqui esplode definitivamente, 16 gol in 45 presenze convincono gli spagnoli a riscattarlo per poi monetizzare una ricca plusvalenza immediata cedendolo al, dove tra alti e bassi ha appena concluso una stagione da 2 gol in 37 presenze.: non era ancora il momento giusto però, il mercato da pianificare con Sarri in panchina non prevedeva un investimento per un Lo Celso, le priorità erano semmai altre. Ora invece le cose sono cambiate e il filo diretto per Lo Celso sembra poter davvero riprendere, anche perché le condizioni economiche necessarie (tra soldi e formula) sono tutt'altro che impossibili anche per una Juve in questo momento dalla liquidità limitata.