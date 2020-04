Tra i giocatori in scadenza nel 2021, come riporta Tuttosport, c'è anche Thiago Alcantara del Bayern Monaco. Il nome del giocatore spagnolo ex Barcellona, ritorna ciclicamente in casa Juventus, e così i bianconeri potrebbero sfruttare l'occasione di una scadenza imminente per far scendere il prezzo del giocatore. Sempre in Baviera, anche il contratto di Thomas Muller scade il prossimo anno, anche se non sembrano esserci interessamenti da parte dei bianconeri.