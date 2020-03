Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Juventus sta cercando il regista perfetto da consegnare a Maurizio Sarri per la prossima stagione. Dopo le prestazioni deludenti di Miralem Pjanic, è scattato un primo allarme in casa Juve, così il mercato può arrivare in aiuto dei bianconeri: tra i nomi, piace anche quello del centrocampista del Chelsea Jorginho, un fedelissimo per Sarri. Il giocatore, infatti, è arrivato a Londra da Napoli proprio su volontà del tecnico toscano, che ora vorrebbe riabbracciarlo anche a Torino.