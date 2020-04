Secondo quanto riporta Sky Sport, la prossima sessione di mercato porterà volti nuovi in casa Juventus. Infatti, dopo gli acquisti dello scorso anno di Ramsey e Rabiot, anche quest'estate arriveranno nuovi innesti. I nomi sono tre, ognuno con una differente prospettiva: il sogno è sempre quello di riportare a Torino Paul Pogba, e Paratici sta lavorando da tempo per convincere il Manchester United a lasciarlo partire; la promessa è quel Sandro Tonali che al primo anno in Serie A sta avendo un impatto pazzesco diventando il leader del centrocampo del Brescia, mentre non è da escludere che i bianconeri duellino con l'Inter per strappare Gaetano Castrovilli alla Fiorentina.