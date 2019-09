Arrivano novità di formazione sulla Juve dopo l’ultimo allenamento del pomeriggio, le svela SOS Fanta. Sarri in vista del Verona ha provato Danilo, Demiral, Bonucci e Alex Sandro in difesa, potrebbe quindi riposare de Ligt (è favorito il turco ex Sassuolo). In porta c’è Buffon e non Szczesny. A centrocampo a sorpresa è stato provato anche Ramsey, è in ballottaggio aperto con Khedira. Bentancur dovrebbe far rifiatare Pjanic in cabina di regia, sul centro-sinistra giocherà uno tra Matuidi (leggermente favorito) e Rabiot. In attacco c’è sicuramente Cristiano Ronaldo, mentre Dybala resta in vantaggio su Higuain e dovrebbero esserci spazio anche per Cuadrado. Più difficile vedere il colombiano terzino con Bernardeschi ala destra, è un piano B. Berna nel caso potrebbe comunque subentrare, quindi con una riserva si può anche mettere al fantacalcio.