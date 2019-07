Alleanza sul mercato tra Juventus e Roma. Dopo aver definito lo scambio (non alla pari) tra Spinazzola e Pellegrini, i due club sono al lavoro per definire altre operazioni. Il grande obiettivo dei giallorossi per il dopo Dzeko destinato all'Inter è sempre Higuain. Secondo il Corriere dello Sport, Petrachi e Paratici hanno trovato un accordo per un prestito oneroso da 6 milioni di euro con riscatto fissato ad altri 27 milioni. L'argentino, che non ha ancora accettato il trasferimento, prima dovrebbe prolungare il proprio contratto fino al 2023 spalmandosi l'ingaggio, abbassandoselo a 4,5 milioni di euro netti all'anno.