Saranno Juventus e Roma le protagoniste del match clou della terza giornata di Serie A, a cui le due squadre arrivano entrambe con qualche ombra. Da una parte i bianconeri, chiamati a riscattare il deludente pareggio con la Sampdoria, dall'altra i giallorossi, su cui pesano gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo ma che puntano al colpo grosso dopo due vittorie di fila. In quota è comunque la squadra di Allegri a partire favorita: il quarto successo consecutivo sugli avversari è a 2,30, con segno «X» e «2» rispettivamente a 3,15 e 3,25. I bianconeri conquistano anche la maggior parte delle giocate effettuate (poco più del 41%), mentre su Mourinho ha puntato il 30% degli scommettitori. Attesissimo il primo faccia a faccia di Dybala contro la sua ex squadra, con i bookmaker che offrono il suo primo gol in giallorosso a 3,25. Insieme alla Joya ci saranno Abraham (3,00) e Pellegrini (6,00), mentre per la Juve si conferma in prima fila Vlahovic a 2,35, seguito da Kostic a 5,50. Negli ultimi tre incroci il primo gol è arrivato tra l'11' e il 16' e anche stavolta gli analisti puntano sullo sblocco immediato della gara, con il primo gol entro il quindicesimo minuto offerto a 3,00.