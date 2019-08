In principio era un asse di mercato, rinnovato e decisamente solido. Poi quello tra Juve e Roma, tra Fabio Paratici e Gianluca Petrachi, si è lentamente trasformato in un braccio di ferro. Anzi, in una partita a scacchi. Tanti i giocatori di cui si è parlato nel tempo, l'affare Higuain è saltato non perché siano stati i club a rimangiarsi la parola per la ferma volontà del giocatore, per esempio. E di strategia in strategia si continua a ruotare attorno a Daniele Rugani. Serve più alla Roma o è più importante liberarsene per la Juve? Un quesito che accompagna una trattativa ormai lunghissima.



GLI SVILUPPI – Giovedì scorso il momento della richiesta ufficiale della Juve: i cartellini di Riccardi e Celar oltre a un conguaglio di almeno 20 milioni. Troppo per la Roma, la distanza era di almeno 10 milioni. Tutto in stand-by dunque, fino a domenica sera. Quando è ricominciata la trattativa: Paratici a Roma per incontrare Fienga e gli intermediari dell'operazione. Passi avanti sì, accordo trovato no. Tanto che proprio dall'ambiente bianconero è stata riaperta l'ipotesi di una cessione addirittura di Merih Demiral nella giornata di lunedì, conclusa con l'incontro tra Davide Torchia (agente di Rugani) e Petrachi. Tutto pronto per la nuova offerta della Roma, arrivata ieri e respinta: prestito con diritto di riscatto. Una formula respinta dalla Juve, che può aprire al prestito a patto che possa diventare obbligo a determinate condizioni, facili da raggiungere. Confermando una valutazione complessiva superiore ai 30 milioni di euro. Si gioca di strategia, si lavora per arrivare a una conclusione, tempo ce n'è sempre meno. Ancora in giornata previsti nuovi contatti. E la domanda rimane: ha più bisogno la Juve di vendere Rugani o la Roma di metterlo a disposizione di Fonseca?