Sguardi, frecciate, polemiche. Anni di rivalità e sfide a distanza.. Domenica sera saranno uno contro l'altro nel posticipo dell'ottava giornata tra Juventus e Roma, una sfida nella sfida tra due allenatori diventati oggi tra i migliori al mondo.- La prima stoccata arriva da Mou in occasione dell'assegnazione della Panchina d'Oro 2008-09 assegnata al collega: "Io sono contento di aver vinto il premio dato dai giocatori all'Oscar del calcio. I voti degli allenatori? Il fatto che ho preso 6/7 preferenze è la sorpresa positiva".- Due anni dopo è Allegri a partire all'attacco smascherando il portoghese:. Nel 2015 le frecciate arrivano durante la sessione di mercato: "Allegri ha parlato tutta l'estate di Ramires e Oscar - aveva detto lo Special One, ai tempi allenatore del Chelsea - ma io non parlo dei giocatori della Juventus".- La provocazione più recente avviene quando Mou, nel frattempo diventato allenatore del Manchester United, si presenta all'Allianz Stadium eMax in quell'occasione ha glissato, ma le storie dei due allenatori si sono incrociate più volte tra rivalità e messaggi senza troppi giri di parole. Juve-Roma, Allegri contro Mourinho: undici anni dopo, si sfidano di nuovo in Serie A.