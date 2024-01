Juve-Roma e il retroscena sull'affare Cherubini

Juventus e Roma nell'affare che ha portato Dean Huijsen in giallorosso si sono anche scambiate il cartellino di Luigi Cherubini attaccante esterno classe 2004 della Primavera allenata da Federico Guidi e finora capocannoniere e miglior assistman della squadra con 7 gol e 4 assist all'attivo in 14 gare.



L'esterno originario di Tivoli approderà in bianconero praticamente a gratis, ma il motivo non va ricercato né in polemiche social, né in rapporti difficili con la società, ma più semplicemente, in una situazione contrattuale complicata. Cherubini era infatti in scadenza di contratto a fine stagione e non aveva trovato un accordo per prolungare.



La Juventus era il club più avanti di tutte nei contatti per prenderlo a parametro zero a fine anno e semplicemente la Roma ha agevolato il suo addio per ottenere uno sconto su Huijsen.