La Juve lo vuole e la Roma non lo blocca, ma ora la palla passa a Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco deve decidere se lasciare i giallorossi per i bianconeri (o per l'Inter), tenendo conto anche di una questione famigliare: sua moglie Amra sta per partorire il terzo figlio e si trova molto bene nella capitale. Sempre secondo il Corriere dello Sport, in attesa c'è anche l'attaccante polacco del Napoli, Milik: nel mirino di Roma (se parte Dzeko) e Juventus (se non arriva Dzeko).