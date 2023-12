Arriva Juve-Roma, arriva una partita spesso carica di significati. In questo caso c'è una storia nella storia a catalizzare l'attenzione, quella che vede finalmente Dusan Vlahovic al cospetto di Romelu Lukaku. Anche più attesa del secondo ritorno da avversario di Paulo Dybala all'Allianz Stadium, anche più attesa dell'ennesimo incrocio tra Max Allegri e José Mourinho. Perché il tempo passa ma non può cancellare quelli che erano i piani originari della Juve in vista di questa stagione: acquistare Lukaku al posto di Vlahovic. Poi è andata come è andata, il tormentone estivo si è concluso senza che la missione arrivasse a compimento, la Juve si è tenuta Vlahovic con il tentativo di rilanciarlo da parte di Allegri, la Roma più o meno a sorpresa è riuscita a conquistare il sì di Big Rom e del Chelsea. Ma un'estate così ha comunque lasciato il segno e sabato sera all'Allianz Stadium andrà in scena la prima resa dei conti tra i due dopo quella calda fase. Con Vlahovic che tornerà titolare dopo la panchina rigenerante di Frosinone, avendo smaltito anche quel colpo che gli ha impedito di allenarsi sempre a pieno regime in settimana.



Tutto nel video del nostro inviato Nicola Balice.