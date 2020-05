Ci sarà senz'altro un tasto tra i preferiti, che collega il numero di telefono di Fabio Paratici a quello di Gianluca Petrachi. Un tasto scelto probabilmente un anno fa, quasi, quando i due direttori sportivi di Juventus e Roma si sono messi a discutere lo scambio tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola. Un affare proficuo per entrambe, specialmente in tempi in cui il bilancio è uno spettro che si aggira, ciclicamente, in ogni sede societaria.