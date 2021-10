Juventus-Roma è il posticipo di domenica sera in Serie A. Gli allenatori delle due squadre sono alle prese con dei dubbi di formazione in attacco. Allegri non sa ancora se recupererà almeno per la panchina l'argentino Dybala, che continua ad allenarsi a parte.



Dall'altra parte Mourinho è in ansia per l'inglese Abraham, uscito per infortunio ieri sera in nazionale contro l'Ungheria. Secondo Il Messaggero, per lui non si tratta di un problema muscolare: sospetta distorsione alla caviglia destra, la cui entità sarà stabilita dai medici giallorossi al rientro del calciatore a Trigoria.



Intanto ieri Pellegrini non si è allenato, fermato dalla febbre. In ogni caso il centrocampista viene considerato recuperabile per la trasferta di domenica a Torino.