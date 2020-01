È Juventus-Roma il secondo quarto di finale di Coppa Italia in programma. Queste le formazioni ufficiali per il match delle 20.45:



JUVE - Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.



ROMA - ​Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.