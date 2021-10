sta ritrovando sicurezze e per la Juve è fondamentale, la parata sul rigore di Veretout vale come e più di un gol segnato.uno di quelli costretti agli straordinari, non è al meglio e si vede.: incassa un tiro sul basso ventre ma reagisce e dietro è il migliore dei suoil'azione che porta al rigore della Roma nasce da un suo svarione clamoroso palla al piede. Non mancano interventi preziosi, resta però una serata con tanti piccoli errori.nel primo tempo è il migliore della Juve. Difficile, quasi impossibile pronosticarlo, ma è così. Nonostante Zaniolo sembrasse in palla. E il gol del vantaggio passa da un suo cross perfetto. Esce tra gli applausi (43' stin campo, dà tutto ma è visibilmente appannato.a sorpresa, tra i sudamericani è il più brillante. Più suo che di Kean il gol, una di quelle serate in cui sembra un possibile top.: gara di sacrificio, sa fare pure questo.un tempo sulle punte, dovrebbe entrare nel vivo del gioco eppure si limita al compitino. La cosa migliore è una rovesciata a inizio ripresa parata da Rui Patricio, che di fatto lo sblocca e gli regala fiducia (30' stdeve mettere ordine in fase di manovra, ma davanti alla difesa rimane Locatelli).esulta e si prende di fatto il gol, fa parte anche questo della voglia matta che ha di riprendersi la Juve, poi si divora un tapin calciando in curva. Ma a parte questo fa ancora fatica a caricarsi il peso dell'attacco sulle sue spalle (26' st: doveva rientrare a fine mese e invece è già pronto, prezioso nel finale anche solo come presenza).un tempo trascorso a cercare la posizione, senza riuscire mai ad accendersi. Serata no, giusta la sostituzione (26' stdeve guadagnarsi spazio e fiducia uno spezzone alla volta)All.in condizioni di emergenza o quasi, si arrangia. Vittoria sofferta, di quelle pesanti perché arrivano in una serata dove anche la fortuna fa la differenza. Ora sono cinque di fila i successi tra campionato e Champions, Napoli e Milan sono lontanissimi ma le altre sono ormai a portata di mano.forse incolpevole sul gol.prestazione ordinata nella doppia fase.un po' si ferma e un po' riparte, serata complicata ma gestita con grande personalità.la coppia Kean-Bentancur salta proprio alle sue spalle.: incrocia Cuadrado dopo il duello rusticano in Sudamerica, lo controlla. Però finisce stritolato in occasione del gol bianconero.non male la sua partita, detta i tempi nella doppia fase.: il rigorista è lui, la richiesta di Abraham forse gli toglie certezze, di sicuro c'è che lo calcia malamente (36' st).: finché resta in campo è il migliore dei suoi (26' ptnon entra mai realmente in partita)tra le linee è spesso decisivo, questa volta latita.crea scompiglio ogni volta che accelera, lesto nel procurarsi il rigore seguendo l'azione fino in fondo.gli manca sempre qualcosa per completare l'opera, combatte da solo tra Bonucci e Chiellini, mica poco.All.la Roma non gioca male, anzi. Anche se la sensazione è che senza Zaniolo si spenga la luce giallorossa. Ma spreca una grande opportunità, quella di battere una Juve in grande difficoltà. E alla fine perde pure, nonostante non mancheranno le contestazioni per quell'episodio di fine primo tempo. Mentre lo Stadium lo marca a uomo per tutta la partita...