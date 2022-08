Juventus-Roma (sabato 27 agosto alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la terza giornata di campionato in Serie A. Il grande ex Dybala torna allo Stadium da avversario dei bianconeri. Allegri deve ancora fare a meno dei due nuovi acquisti Pogba e Di Maria, mentre Mourinho non può contare sugli infortunati Wijnaldum e Zaniolo.



PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.