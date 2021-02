(calcio d'inizio alle ore 18, in diretta tv su Sky Sport 202 e 251) è un anticipo valido per la 21esima giornata di campionato in Serie A. I giallorossi si presentano allo Stadium di Torino terzi in classifica con un punto di vantaggio sui campioni d'Italia, che però devono ancora recuperare la partita col Napoli.. De Ligt lascia il posto a Chiellini in difesa, Morata è favorito su Kulusevski per affiancare Cristiano Ronaldo in attacco.Dall'altra parte, soffiato proprio ai bianconeri. In porta confermato Pau Lopez. In panchina si rivede Dzeko, ma davanti gioca titolare ancora Borja Mayoral.JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado, McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Borja Mayoral, Mkhitaryan. All. Fonseca.Arbitro: Orsato, assistenti Meli e Fiorito, Calvarese quarto uomo, Chiffi e Mondin al Var.