ed è il secondo big match di giornata con una rivalità cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni e che vedrà ancora una volta fronteggiarsidue allenatori che non si amano e che spesso hanno fatto scintille. Sarà anche la partita delle tante assenze che inevitabilmente peseranno per i due allenatori, poiché nei rispettivi reparti d'attacco mancheranno da un lato Alvaroe dall'altro Tammy​Solo contro l'Inter (85), laha vinto più partite di Serie A che contro la(83), mentre solo contro la Lazio (275) i bianconeri hanno segnato più gol nella competizione che contro i giallorossi (269). La Juventus ha vinto nove delle 10 partite di Serie A giocatecontro la Roma (completa la sconfitta per 1-3 dell’agosto 2020) quella giallorossa potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Vecchia Signora vince 10 gare di campionato in questo stadio, inaugurato nel 2011. La Juventusdi questa Serie A: non dovesse tenere la porta inviolata contro la Roma, per la Vecchia Signora sarebbe la seconda volta senza clean sheet nelle prime quattro partite interne di campionato nelle ultime 36 partecipazioni alla massima serie (la prima nel 2015/16).Escludendo la sua attuale squadra, la Juventus,ha nella Roma l’avversaria che ha affrontato più volte in Serie A senza mai trovare il gol o l'assist (sei incontri).ha già trovato due gol contro la Juventus in Serie A: solamente due francesi nella storia della competizione hanno realizzato almeno tre reti contro i bianconeri (Nestor Combin con il Torino negli anni '60 e Cyril Théréau nello scorso decennio).è già a quota quattro reti in questo campionato e potrebbe segnare la sua quinta marcatura, che nella scorsa Serie A era arrivata nel mese di aprile, alla 29ª giornata - la Juventus è tuttavia una delle due squadre (con il Napoli) contro cui il centrocampista giallorosso ha giocato almeno otto gare di massima serie senza mai segnare o servire assist.: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi, Chiesa, Kean.: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham​.