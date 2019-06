Non solo Luca Pellegrini-Spinazzola. Roma e Juventus lavorano anche per uno scambio tra giovanissimi: secondo La Stampa, i due club hanno iniziato una trattativa che porterebbe Gianmarco Cangiano in bianconero ed Elia Petrelli in giallorosso. Un doppio scambio che potrebbe preludere a quello tra Zaniolo e Higuain, ma se ne parlerà solo nelle prossime settimane...