Juve e Roma su Mauro Icardi. Si preannuncia un duello tutto italiano per riportare in Serie A l'attaccante del Paris Saint-Germain, ex capitano dell'Inter: come riporta Sportmediaset, i giallorossi sono pronti a cedere Edin Dzeko per puntare su Maurito, con offerta di prestito con diritto di riscatto già pronta.