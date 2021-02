Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Inter, l'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come Pirlo possa effettuare ben 7 cambi contro la Roma, sfida di campionato in programma sabato. Ronaldo ci sarà, ma al suo fianco tornerà Alvaro Morata dal primo minuto. Titolari anche Szczesny e Bonucci, poi capitan Chiellini e Danilo in difesa (dovrebbe essere confermato Cuadrado). Arthur rileverà lo squalificato Bentancur, poi Federico Chiesa per Bernardeschi, ieri sera titolare.