La Roma cerca rinforzi sul mercato, ma solo calciatori di età inferiore ai 27 anni, con possibili eccezioni per prestiti o parametri zero. Come ad esempio il 31enne centrocampista Bonaventura, in scadenza di contratto a giugno col Milan. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, radio mercato racconta voci di un interesse della Juventus per Cristante, che potrebbe essere scambiato con Mandragora, di ritorno dal prestito all'Udinese, per consentire ad entrambe i club di fare plusvalenza. Solo un’idea, appunto, ma che nelle prossime settimane potrebbe prendere corpo.