Maurizio Sarri 'beccato' a fumare fuori dalla panchina della Juve. Questa sera in campo al suo posto c'è il vice Giovanni Martusciello, che lo ha sostituito anche nelle prime due partite della stagione quando il tecnico toscano era out per recuperare dalla polmonite virale contratta durante la tournée asiatica. Sarri sta guardando la partita in tribuna, vicino alla panchina bianconera. Non parla con i suoi collaboratori ovviamente ma è intento a fumare e prendere appunti.