E invece...Invece sì: dopo che si è giocatoSi è tentati, solo un po', da un extra i due:. Santon porta la responsabilità di metà del gol di Mandzukic, neanche salta, resta inchiodato a terra mentre l'altro salta e segna. Ma l'ex aequo non sarebbe...equo.. Quello in campo nel campo della Juve:o. Il bluff scoperto non è tanto e solo carte non buone. Il bluff scoperto è la sconfitta del giocatore che l'ha tentato, non delle sue carte.. Non c'è parità:Uno, ascolta, legge, guarda le formazioni prima che si giochi e dice a se stesso: che problema c'è? Il migliore in campo stasera sarà Chiellini o Mandzukic. E invece...Invece quasi. Non Chiellini, magari per lui un'altra volta,quando si troverà davanti un attaccante vero.. E mica solo perché segnaMandzukic salta di più, entra di più, rincorre di più. Il migliore in campo è lui. Schick il peggiore.Volete sapere anche il migliore della Roma nella serata? Molti diranno non senza ragione:. Altri, meno, diranno. Saranno in pochi, con i portieri non usa essere gentili nelle valutazioni. Pochi, ma avrebbero ragione a dire Olsen non fosse quella uscita di un braccio solo che l'arbitro ha detto era fallo di uno juventino, chissà...Qui diciamo il migliore in campo della Roma è stato Manolas.sempre più in campionato nella parte di Ettore con la Roma nella parte dei Troiani.La Juve è un mazzo intero di carte alte. Stasera il peggiore (ma il termine non è esatto, risulta gonfiato) è stato. Si è visto poco e niente in impostazione e dietro non dava sicurezza. Resta il dubbio se facesse così per reale difficoltà o perché. in fondo nonostante orgoglio e impegno della Roma, non c'era, come suol dirsi, partita.