"Il 2023 della Roma, invece, è stato altalenante: partite che non dovevamo perdere e trionfi come quello contro il Napoli". Parla così Carlo Verdone, regista e attore di fede giallorossa, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Perché abbiamo un giocatore unico come Dybala, ma pure un po’ fragile. Con Paulo è una Roma, senza è un’altra. Quando manca la Joya, la situazione è drammatica".



Mai andato a cena con Mourinho?

"No. Ma se capitasse, non penso che gli farei domande sulla Roma, che conosco bene. Piuttosto sarei curioso di conoscere meglio la sua carriera, i campioni che ha allenato… E soprattutto il José uomo, un attore nato. Mou ha caratteristiche uniche. Se lo arruoli deve fare il Mourinho in un film, non potrebbe recitare la parte del fratello di...".



Chi teme della Juventus?

"Chiesa: quando sta bene è un piccolo Mbappé. E occhio a Gatti, lui sì con una storia da film".