Il no della Roma a Bernardeschi per Zaniolo non interrompe i contatti con la Juventus. Secondo Tuttosport, i dirigenti dei due club stanno valutando altri possibili scambi sul mercato. I giallorossi valutano Mandragora, Perin e Rugani o Romero, mentre i bianconeri sono interessati al giovane Riccardi e a Under o Kluivert.