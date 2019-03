Il sorteggio di Champions ha detto che sarà l'Ajax a dover affrontare la Juve ai quarti di finale. Si parlerà tanto dell'asse Torino-Amsterdam quindi, da Matthjisin poi., anche capace di scatenare ironie o addirittura qualche sospetto,. Stagione dopo stagione gli affari si sprecano, in direzione doppia. Guardando agli acquisti della Juve, si comincia con Stefano(poi tornato alla base proprio nelle scorse settimane), si passa attraverso Rolandoe Tomas, si arriva a Mattia. Ma non ci si fermerà qui,Queste le due domande che rimangono in attesa di una risposta definitiva, chiare le idee del club bianconero. E anche quelle del Genoa.