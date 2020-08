Christian Romero tornerà alla Juventus dopo il prestito al Genoa, che formalmente scadrà il 31 agosto. Le strategie della dirigenza bianconera lo includono in quella lista di giocatori spendibili come contropartite tecniche, e adesso si apre un nuovo scenario in cui può essere inserito. Come riporta Sky Sport, l’Atalanta avrebbe chiesto informazioni per il difensore centrale argentino, valutato dalla Juventus 25 milioni di euro. Adesso spazio alle valutazioni, perché Romero potrebbe essere la carta per arrivare a Robin Gosens, obiettivo per sistemare l’emergenza terzini.