Ogni partita dà la riprova di essere il più forte di tutti. La Juventus si aggrappa a Cristiano Ronaldo, che grazie ad una doppietta regala un punto d’oro a Pirlo e ai suoi. Prima procurandosi e trasformando un rigore, in seconda battuta arrampicandosi in cielo e schiacciando di testa come solo lui sa fare. Rimanendo sospeso in aria giusto il tempo da spalancare gli occhi e sovrastare i difensori della Roma. Con la doppietta realizzata ieri sera, CR7 si porta a 450 gol nei top cinque campionati europei. Marziano.