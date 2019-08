La sua prima stagione in Serie A si è chiusa con 21 gol e il quarto posto nella classifica cannonieri. Risultato che, secondo i bookmaker, Cristiano Ronaldo può facilmente migliorare nel prossimo campionato. I quotisti Sisal Matchpoint fissano innanzitutto il traguardo "facile", i 26 gol realizzati dal capocannoniere Fabio Quagliarella nella scorsa stagione: un totale di almeno 27 reti vola a 1,65, ma il vero obiettivo dei quotisti è il primato di 36 marcature realizzato da Gonzalo Higuain nel 2015/2016. Il nuovo record firmato da Ronaldo in una sola stagione (quindi dalle 37 in su, solo in Serie A) vale secondo i quotisti 6 volte la posta.