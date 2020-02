Cristiano Ronaldo continua a collezionare record. La stella della Juve sabato tornerà in campo dopo il turno di riposo di domenica scorsa, quando è volato in Portogallo, a Lisbona, mentre la squadra era impegnata con il Brescia. Sabato sarà invece titolare, e guiderà l'attacco bianconero in quella che sarà la presenza numero 1000 da professionista. Un ennesimo record, stavolta di longevità, per il fenomeno portoghese. Che festeggerà il traguardo al al Paolo Mazza di Ferrara, contro la Spal, in uno stadio in cui mai, dal 14 agosto 2002 ad oggi, aveva giocato prima.