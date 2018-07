L'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid è la chiave per il suo arrivo alla Juventus. Florentino Perez vuole che sia il campione portoghese a sancire la rottura con le merengues e i loro tifosi. Magari in conferenza stampa, come fatto da Zinedine Zidane. Una soluzione che però non piace a CR7, ragion per cui Jorge Mendes sta cercando un compromesso. Secondo Tuttosport, Ronaldo è al lavoro su un comunicato d'addio, in forma di videomessaggio.